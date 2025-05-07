Отыгрались с 0:2. В матче-триллере 'Интер' – 'Барселона' определился первый финалист Лиги чемпионов. Відео

"Интер" победил "Барселону" 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал. Первая игра победителя не выявила (3:3). Команда Симоне Индзаги вела в счете 0:2, позволила каталонцам выйти вперед, на последних секундах сравняла счет и вырвала победу в овертайме.

Видео дня

Первый гол был забит на 21-й минуте – Лаутаро Мартинес замкнул передачу Дензела Дамфриса.

В конце первого тайма, после вмешательства VAR, арбитр назначил пенальти в ворота каталонцев, и Хакан Чалханоглу реализовал его – 2:0.

После перерыва "Барселона" добавила в активности и быстро сократила отставание. На 54-й минуте Эрик Гарсия точно пробил после паса Жерара Мартена. Спустя шесть минут каталонцы сравняли счёт – всё тот же Мартен сделал навес, а Дани Ольмо головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме обе команды могли вырвать победу. Интеру не засчитали гол Ачерби из-за офсайда, а Барселона получила пенальти за фол Мхитаряна, но он был отменён после просмотра повтора, что вызвало бурю эмоций у игроков и тренерского штаба гостей.

В концовке Зоммер выручил "Интер" после удара Ламина Ямаля, а сам миланский клуб отметился несколькими офсайдами, лишившими его перспективных атак.

На 88-й минуте Рафинья, казалось, забил победный гол, со второй попытки пробив низом в правый угол ворот.

Спастись итальянцы смогли на последних секундах, когда 37-летний защитник Франческо Ачерби подключился к контратаке и точным ударом сравнял счет.

В овертайме голевая феерия продолжилось. На 99-й минуте Давид Фраттези получил передачу от Мехди Тареми и нанес идеальный удар в шестерку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!