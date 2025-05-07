Отыгрались с 0:2. В матче-триллере "Интер" – "Барселона" определился первый финалист Лиги чемпионов. Відео
"Интер" победил "Барселону" 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал. Первая игра победителя не выявила (3:3). Команда Симоне Индзаги вела в счете 0:2, позволила каталонцам выйти вперед, на последних секундах сравняла счет и вырвала победу в овертайме.
Первый гол был забит на 21-й минуте – Лаутаро Мартинес замкнул передачу Дензела Дамфриса.
В конце первого тайма, после вмешательства VAR, арбитр назначил пенальти в ворота каталонцев, и Хакан Чалханоглу реализовал его – 2:0.
После перерыва "Барселона" добавила в активности и быстро сократила отставание. На 54-й минуте Эрик Гарсия точно пробил после паса Жерара Мартена. Спустя шесть минут каталонцы сравняли счёт – всё тот же Мартен сделал навес, а Дани Ольмо головой отправил мяч в сетку.
Во втором тайме обе команды могли вырвать победу. Интеру не засчитали гол Ачерби из-за офсайда, а Барселона получила пенальти за фол Мхитаряна, но он был отменён после просмотра повтора, что вызвало бурю эмоций у игроков и тренерского штаба гостей.
В концовке Зоммер выручил "Интер" после удара Ламина Ямаля, а сам миланский клуб отметился несколькими офсайдами, лишившими его перспективных атак.
На 88-й минуте Рафинья, казалось, забил победный гол, со второй попытки пробив низом в правый угол ворот.
Спастись итальянцы смогли на последних секундах, когда 37-летний защитник Франческо Ачерби подключился к контратаке и точным ударом сравнял счет.
В овертайме голевая феерия продолжилось. На 99-й минуте Давид Фраттези получил передачу от Мехди Тареми и нанес идеальный удар в шестерку.
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