Впервые за 16 лет: Украина отметилась оригинальным достижением на Олимпиаде-2026

Украинские лыжники Александр Лисогор и Дмитрий Драгун приняли участие в скиатлонной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Наши спортсмены в соревнованиях на 10 километров классическим стилем и 10 километров свободным (коньковым) финишировали далеко от лидеров, однако стали первыми за 16 лет представителями "сине-желтых", кому удалось пройти всю дистанцию.

Об этом информирует "Суспильне Спорт", отмечая, что в гонке приняли участие 75 лыжников. Лисогор занял 52-е место со временем отставания от победителя в 6:34.2 минуты, в то время как Драгун финишировал на 59-м месте и завершил гонку за 53:43.0 минуты.

Благодаря результатам на Играх-2026 Украина впервые за 16 лет завершила лыжную гонку на Олимпиаде. Последний раз это удавалось Роману Лейбюку и Александру Пуцко на Играх в Ванкувере в 2010 году.

Победителем заезда стал легендарный норвежец Йоханнес Клэбо. А особенностью гонки стала попытка россиянина Савелия Коростылева, который выступает в Милане в так называемом нейтральном статусе, оспорить итоговые результаты с требованием присвоить себе бронзовую медаль.

