Впервые в истории. В Германии побит 'вечный рекорд' 'Баварии'. Видео

Леверкузенский "Байер", обыграв "Майнц" (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии, стал первой командой в истории немецкого футбола, которой удалось не проиграть в 33 матчах подряд во всех турнирах. Предыдущее достижение в 2019/2020 установила мюнхенская "Бавария".

Подопечные Хаби Алонсо в текущем сезоне одержали 29 побед и 4 раза сыграли вничью.

Успех в игре с "Майнцом" не только позволил ливеркузенцам переписать исторический рекорд, но и увеличить отрыв от "Баварии" в турнирной таблице. Теперь между лидирующими клубами 11 очков.

В следующем туре "Байер" с "Кельном" – это произойдет 3 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее польский нападающий Роберт Левандовский, который перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии", побил исторический рекорд Месси в Лиге чемпионов.

Роберт, открыв счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", стал самым возрастным автором гола каталонцев в истории плей-офф турнира. На момент игры Роберту было 35 лет и 184 дня.

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