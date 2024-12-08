Впервые в истории. В чемпионате Украины по футболу произошел уникальный случай. Видео

В чемпионате Украины по футболу впервые в истории игрок забил один гол в свои ворота и два – в ворота соперника. Это уникальное достижение в 16-м туре Премьер-лиги установил полузащитник киевского "Левого Берега" Руслан Дедух в матче против черкасского ЛНЗ.

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26-летний уроженец Чернигова уже на 6-й минуте срезал мяч в собственные ворота, подарив соперникам преимущество.

Однако на 31-й минуте хавбек восстановил равновесие, успешно реализовав пенальти, а на 58-й минуте закрепил успех команды, забив второй гол.

Этот случай стал первым в истории Украины, когда футболист в одном матче отметился автоголом и двумя голами в чужие ворота. Ранее подобное происходило лишь в формате одного гола в свои и одного в чужие ворота.

Дедух является воспитанником черниговской "Юности", в футболке которой выступал с 2011-го по 2014 год. В конце августа 2014 года перешёл в юношескую команду "Лемни", но уже в начале сентября 2014 года оказался во "Львове", за который выступал в ДЮФЛУ.

Весной 2018 года перебрался в "Калуш", выступавший в чемпионате Ивано-Франковской области. На профессиональном уровне дебютировал за новую команду 18 июля 2018 года.

За свою карьеру поиграл также в "Ворскле", "Ниве", "Чернигове", и "Горняке-Спорт". С 2023 года выступает в футболке "Левого Берега". С того времени сыграл в 49 матчах, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.

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