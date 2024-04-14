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Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,4 т.
Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

Леверкузенский "Байер", который был основан в 1904 году, впервые в истории выиграл чемпионат Германии по футболу в Бундеслиге. В 29-м туре подопечные Хаби Алонсо на домашнем стадионе переиграли "Вердер" из Бремена – 5:0.

Уже на 25-й минуте хозяева вышли вперед. Йонаса Хофманна сбили в штрафной. Изначально рефери не увидел нарушения, но после подсказки помощников на VAR и просмотре видеоповтора, изменил свое решение, назначив пенальти. 11-метровый четко реализовал Бонифейс.

Во втором тайме "Байер" забил четыре безоветных гола, сняв все вопросы о победителе.

Особенно красивым вышел третий мяч, который забил Вирц.

После 4-го забитого гола поединок едва не был сорван после того, как экзальтированные болельщики массово выбежали на поле досрочно празднуя чемпионство.

Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

Подобное повторилось и после 5-го гола за 1 минуту до окончания основного времени. Судья не стал испытывать судьбу и дал сразу свисток об окончании матча.

Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

Таким образом команда из Леверкузена набрала 79 очков и за 5 туров до конца стала недосягаемой для ближайшего соперника – мюнхенской "Баварии".

Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

"Байер", за 120 лет, ни разу не становился чемпионом элитного футбольного дивизиона Германии. Клуб пять раз был серебряным призером Бундеслиги, что является национальным рекордом. Один раз в своей истории выиграли Кубок УЕФА и Кубок страны.

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