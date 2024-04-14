Впервые в истории. В чемпионате Германии по футболу случилось событие, которого ждали 120 лет. Видео

Леверкузенский "Байер", который был основан в 1904 году, впервые в истории выиграл чемпионат Германии по футболу в Бундеслиге. В 29-м туре подопечные Хаби Алонсо на домашнем стадионе переиграли "Вердер" из Бремена – 5:0.

Уже на 25-й минуте хозяева вышли вперед. Йонаса Хофманна сбили в штрафной. Изначально рефери не увидел нарушения, но после подсказки помощников на VAR и просмотре видеоповтора, изменил свое решение, назначив пенальти. 11-метровый четко реализовал Бонифейс.

Во втором тайме "Байер" забил четыре безоветных гола, сняв все вопросы о победителе.

Особенно красивым вышел третий мяч, который забил Вирц.

После 4-го забитого гола поединок едва не был сорван после того, как экзальтированные болельщики массово выбежали на поле досрочно празднуя чемпионство.

Подобное повторилось и после 5-го гола за 1 минуту до окончания основного времени. Судья не стал испытывать судьбу и дал сразу свисток об окончании матча.

Таким образом команда из Леверкузена набрала 79 очков и за 5 туров до конца стала недосягаемой для ближайшего соперника – мюнхенской "Баварии".

"Байер", за 120 лет, ни разу не становился чемпионом элитного футбольного дивизиона Германии. Клуб пять раз был серебряным призером Бундеслиги, что является национальным рекордом. Один раз в своей истории выиграли Кубок УЕФА и Кубок страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!