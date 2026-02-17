Впервые в истории спорта. На Олимпиаде-2026 случилось уникальное событие

Сара Шлепер и её сын Лассе Гаксиола стали первой в истории парой мать‑сын, выступившей вместе на зимних Олимпийских играх. Их совместное участие прошло на Олимпиаде-2026 в Милано-Кортине, где они оба представляли Мексику в горнолыжных дисциплинах.

Сара Шлепер участвует в своих седьмых Олимпийских играх, а 18-летний Лассе Гаксиола, дебютирующий на Олимпиаде, соревновался в мужском слаломе. Шлепер также стала старейшей женщиной-горнолыжницей на Олимпийских играх, принимая участие в супергиганте и гигантском слаломе за несколько дней до своего 47-летия.

Ранее она выступала за США, а после возвращения к соревновательной карьере в 2015 году начала представлять Мексику.

Мать и сын тренировались в разных местах: Шлепер открывала свои соревнования 12 февраля, а Гаксиола выступал с 16 февраля под руководством своего отца и тренера Федерико Гаксиолы. Несмотря на дистанцию, они продолжали поддерживать друг друга.

Шлепер рассказала, что перед церемонией открытия увидела сына на экране и прослезилась, ощущая гордость за его первый Олимпийский опыт.

Она отметила, что старается быть одновременно матерью и наставником, но ценит возможность для сына самостоятельно пережить Олимпиаду.

Лассе Гаксиола отметил, что ему иногда хотелось бы быть рядом с матерью, но дистанция помогает сосредоточиться и удерживать спокойствие. Он подчеркнул, что все, чему научился в лыжном спорте, связано с поддержкой и опытом Сары Шлепер на протяжении его спортивной карьеры.

