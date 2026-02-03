Мерз, плакал, но с 4 лет ходил с мамой в горы: впервые в истории зимней Олимпиады мать и сын будут соревноваться вместе

Впервые в истории зимних Игр на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине собираются соревноваться не просто родственники, а мать и сын. Так, в составе команды Мексики, которая отправит в Италию самую многочисленную делегацию в истории – аж пять спортсменов, – на горнолыжные трассы выйдут 46-летняя Сара Шлепер и ее 17-летний сын Лассе Гахиола.

Шлепер, которая родилась в США и в самые успешные годы своей карьеры выступала под американским флагом, очень известна в своем виде спорта. На ее счету есть победа и призовые места на Кубке мира, а также четыре Олимпиады в составе сборной Штатов, где лучшим было 10-е место в слаломе в 2006-м как раз в Италии – в Турине.

После Игр-2006 Сара сделала операцию на колене и пропускала следующий сезон, чтобы восстановиться и подлечить спину. А в 2007 году американка вышла замуж за мексиканского тренера Федерико Гахиолу. После чего сделала еще паузу в карьере из-за декрета.

После рождения сына горнолыжница вернулась к соревнованиям, но в декабре 2011-го эффектно попрощалась со спортом – совершила спуск в платье, держа на руках маленького Лассе.

Однако после получения мексиканского паспорта в 2014-м Шлепер получила право представлять на Олимпиадах свою новую страну, где у нее не было конкуренток. И уже под новым флагом Сара выступала на Играх в 2018 и 2022 годах. Кстати, четыре года назад в Пекине она несла флаг Мексики и приехала 35-й в супергиганте.

Лассе Гахиола прошел олимпийскую квалификацию благодаря своему рейтингу в Международной лыжной федерации, полученному за участие в соревнованиях FIS на юниорском и взрослом уровне. "Этот путь также укрепил наши отношения как матери и сына, мы тренируемся вместе и всегда поддерживаем друг друга. До сих пор не могу осознать всю серьезность ситуации", – отметила Шлепер.

А Сара не сомневается в таланте и мастерстве своего сына: "Лассе всю свою жизнь провел на лыжах. Он всегда ходил со мной на работу, потому что я тренер, и я брала его в горы с четырех лет. Он мерз, плакал, потому что не мог спуститься, но в итоге уже очень хорошо катается на лыжах и хочет сделать все ради своей мамы и своей страны – выступить на Олимпийских играх".

Отметим, что выступление мамы и сына в одной Олимпиаде является уникальным явлением для зимних Игр. А вот в летних уже был прецедент. В Рио-2016 вместе ездили грузинские мастера пулевой стрельбы Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани. Но, в отличие от своей мамы, которая является обладательницей олимпийского "золота" и многократной чемпионкой мира, Цотне не стал успешным спортсменом.

