Впервые в истории! На Кубке мира по биатлону случилось невероятное событие

Впервые в истории женской сборной Франции по биатлону шесть разных спортсменок стали призерками на Кубке мира в десяти личных гонках. Это является рекордом и уникальным достижением в истории французского биатлона, пишет Nordicmag.

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Ни одна из гонок не закончилась дублем и лишь два старта завершились без француженок в топ-3, что является невероятным случаем для мирового женского биатлона.

Первыми отличились Лу Жанмоно (четыре победы – в Контиолахти, Хохфильцене, Оберхофе и Рупольдинге), затем Жюлия Симон (два вторых места – в Контиолахти и Гран-Борнане), Софи Шово (второе место в Хохфильцене), Жюстин Бреза-Буше (победа в Гран-Борнане), Пола Боте (победа в Оберхофе) и, наконец, Жанна Ришар (третье место в Рупольдинге).

В текущем составе сборной Франции лишь Осеан Мишелон из Бужье пока не поднималась на подиум. Однако она дважды занимала четвёртые места в январе, что оставляет ей хорошие шансы присоединиться к остальным. Таким образом, с большой вероятность. семь француженок могут завершить сезон с подиумами.

Успехи французского биатлона подтверждаются и результатами мужчин – на подиум в этом сезоне уже поднимались пять представителей сборной: Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Клод.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины по биатлону провела драматичную эстафету на 6-м этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Италии. На трассе в Антхольце Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк финишировали на 8-м месте.

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