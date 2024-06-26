Впервые в истории! На Евро-2024 произошла уникальная ситуация

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу места сборных в турнирной таблице определил рейтинг, сообщает "Суспильне". Уникальная ситуация сложилась в группе С, где за второе место боролись Дания и Словения.

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Сборные набрали абсолютно одинаковое количество пунктов по всем показателям (очки, личные встречи, разница мячей, количество забитых голов и критерий фейр-плей).

В итоге второе место в квартете С досталось сборной с более высоким европейским рейтингом по результатам квалификации к Евро-2024. Этой командой стала Дания (9-е место). Словения (15-е) опустилась на третью строчку.

Напомним, что в среду, 26 июня, свой матч 3-го тура чемпионата Европы по футболу-2024 проведет и Украина. Уже известны телеканалы, который покажут поединок, а также прогноз букмекеров на эту игру.

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