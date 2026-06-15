Впервые в истории: на чемпионате мира по футболу произошло уникальное событие

Федерация футбола Туниса (ФФТ) приняла жесткое решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Сябри Лямуши после фиаско в первом матче чемпионата мира со Швецией. "Орлы Карфагена" проиграли европейцам со счетом 1:5, что и стоило место 54-летнему специалисту.

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Об этом информирует страница сборной Туниса в социальной сети Instagram. Это первый в истории случай, когда тренера участника чемпионата мира уволили после первой же игры. Отмечается, что вместо Лямуши руководить командой на турнире в США, Канаде и Мексике будет из помощников француза Мюнтер Аль-Кабир. Кроме того, в штаб должен также войти наставник олимпийской команды страны Анис Бужельбан.

Любопытно, что в истории тунисцев уже есть случай, когда они выгнали главного тренера по ходу ЧМ, пишет The Athletic. В 1998 году был уволен Хенрик Касперчак. Это произошла по итогам второго тура. Интересно, что на том же турнире в Франции своих рулевых отправили в отставку перед заключительным игровым днем группового этапа Саудовская Аравия и Южная Корея.

Свой следующий матч на ЧМ-2026 сборная Туниса проведет в воскресенье, 21 июня. Ее соперником будет Япония, которая накануне сыграла вничью с Нидерландами 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла беспрецедентное решение по чемпионату мира 2026 года.

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