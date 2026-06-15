Обидчик Украины начал ЧМ-2026 по футболу с победы 5:1. Видео

Сборная Швеции по футболу феерически стартовала в финальной части чемпионата мира, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде. Обидчики украинцев в плей-офф отбора к мундиалю не оставили ни единого шанса представителям Африки – команде Туниса, забив в ее ворота пять мячей.

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Ожидаемо, что голами отличились главные звезды "тре крунур" Виктор Дьокереш и Александер Исак, которого назвали лучшим игроком поединка. В то же время дублем отметился полузащитник английского "Брайтона" Ясин Айяри, который открыл счет уже на седьмой минуте. Он же поставил точку в поединки, забив перед самым финальным свистком.

В состав тунисской сборной единственный мяч записал на свой счет Омар Рекик, который выступает за "Уиган". Таким образом, шведы разгромили оппонента со счетом 5:1.

ЧМ-2026. Группа F. 1-й тур

Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Я. Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Йокерес, 59, Сванберг, 85 – Рекик, 43

Добавим, 14 июня стал сверхрезультативным днем на чемпионате мира. В четырех встречах было забито сразу 19 мячей, а сборная Германии нанесла сокрушительное поражение дебютантам первенства планеты из Кюрасао с хоккейным счетом 7:1.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла беспрецедентное решение по чемпионату мира 2026 года.

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