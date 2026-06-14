ФИФА приняла беспрецедентное решение на ЧМ-2026

ФИФА выплатит полное вознаграждение сомалийскому арбитру Омару Артану, который не сможет работать на матчах чемпионата мира 2026 года после отказа во въезде в США. Несмотря на отстранение от турнира по независящим от него причинам, организация сохранила за судьей право на получение всей суммы гонорара.

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Инцидент произошел в аэропорту Майами, куда Артан прибыл для работы на мировом первенстве. По данным BBC Sport, сотрудники иммиграционной службы США допрашивали рефери в течение 11 часов, после чего отказали ему во въезде. Власти заявили о предполагаемой связи арбитра с лицами, которых подозревают в причастности к террористическим организациям.

Сам судья отверг подобные обвинения. По его словам, он прибыл в США с действующим дипломатическим паспортом и визой, а также сообщил пограничникам, что ничего не знает о сомалийской группировке "Аш-Шабаб", о которой его расспрашивали.

После отказа во въезде Артана отправили рейсом в Турцию. Там ему оказали помощь представители ФИФА, после чего он вылетел в столицу Сомали Могадишо.

Источники BBC Sport сообщили, что ФИФА приняла решение полностью выплатить арбитру его турнирный заработок, хотя он не проведет на чемпионате мира ни одного матча. Всегда размер вознаграждения судьи узнавали только после завершения турнира.

34-летний Артан считается одним из ведущих африканских арбитров. В 2025 году он был признан лучшим мужским судьей Африканской конфедерации футбола, стал первым представителем Сомали, работавшим на континентальном финале, а также обслуживал матчи молодежного чемпионата мира и Кубка африканских наций.

После возвращения на родину арбитр заявил, что намерен добиться назначения на чемпионат мира 2030 года. Кроме того, он получил приглашение обслужить матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и "Астон Виллой", который состоится 12 августа в австрийском Зальцбурге.

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