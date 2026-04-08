Впервые в истории и не в биатлоне. Пидгрушная установила рекорд Украины. Фотофакт

Прославленная украинская экс-биатлонистка Елена Пидгрушная даже после завершения карьеры продолжает устанавливать впечатляющие достижения. 39-летняя спортсменка попала в Книгу рекордов Украины в связи с творческой деятельностью.

28 марта в рамках прощального мероприятия установила исторический национальный рекорд по количеству вышитых картин, созданных олимпийской чемпионкой – 27 штук.

"Вышивка для меня — больше, чем хобби. Это способ восстанавливаться, находить вдохновение и вкладывать частичку души в каждую работу", — написала Пидгрушная в Instagram.

Она также поблагодарила Книгу рекордов Украины и команду "Спільна Перемога" за поддержку и помощь в организации фиксации достижения.

По словам спортсменки, этот результат стал частью личного события, посвященного завершению ее профессиональной карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Торжественная церемония завершения карьеры одной из самых титулованных украинских биатлонисток состоялось 28 марта в Буковеле. Елена проехала круг почета и официально попрощалась с профессиональным спортом.

Напомним, что главным триумфом карьеры Пидгрушной стала победа в женской эстафете на Олимпиаде в Сочи, где она блестяще провела финальный этап.

