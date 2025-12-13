Впервые в истории! Экс-тренер сборной Украины по футболу получил рекордное наказание. Видео

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес жесткое наказание главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню по итогам матча чемпионата Украины. Наставник житомирского клуба получил дисквалификацию на пять игр и крупный штраф за поведение у кромки поля.

Видео дня

Инцидент случился в о поединке 15-го тура УПЛ между "Рухом" и "Полесьем", который прошел 7 декабря. Уже на 11-й минуте встречи полузащитник житомирян Андриевский грубо наступил на ногу Кваснице и после просмотра VAR был удален с поля.

Это решение арбитра вызвало бурную реакцию Ротаня. Тренер эмоционально вступил в спор с судьей и в итоге также получил красную карточку, покинув техническую зону еще в первом тайме.

После рассмотрения эпизода КДК УАФ отстранил Ротаня от участия в соревнованиях на пять матчей, при этом два из них назначены условно с испытательным сроком в один год. Дополнительно специалист обязан выплатить обязательный денежный взнос в размере 200 тысяч гривен за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Отмечается, что это самое суровое наказание для тренера или игрока в истории чемпионатов Украины. Несмотря на ситуацию, "Полесье" после 15 туров набрало 27 очков и продолжает удерживаться в тройке лидеров УПЛ.

Напомним, что 44-летний Ротань 28 декабря 2018 года был назначен главным тренером молодёжной сборной Украины.

В марте—июне 2023 года был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!