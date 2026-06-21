Впервые в истории чемпионатов мира. Матч Японии на ЧМ-2026 завершился с рекордным результатом. Видео

Сборная Японии по футболу впервые выиграла матч чемпионата мира с разницей в четыре мяча, разгромив Тунис во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Эта встреча также стала 1000-й в истории мировых первенств под эгидой ФИФА.

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Поединок группы F состоялся 20 июня на стадионе Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее и завершился уверенной победой японцев со счетом 4:0.

Команда Хадзимэ Мориясу вышла вперед уже на 4-й минуте. Кейто Накамура выполнил передачу в штрафную, а Даити Камада точным ударом открыл счет. На 31-й минуте преимущество азиатской сборной увеличил Аясе Уэда, который поразил дальний угол ворот после атаки через центр.

После перерыва японцы продолжили контролировать ход игры. На 69-й минуте Дзюня Ито сделал счет 3:0, воспользовавшись передачей Уэды. Окончательный результат был установлен на 83-й минуте, когда Уэда оформил дубль после паса Кайшу Сано.

Эта победа стала крупнейшей для Японии за всю историю выступлений на чемпионатах мира. До этого максимальное преимущество команды на мундиалях составляло два мяча: 2:0 против Туниса на ЧМ-2002 и 3:1 в матче с Данией на турнире 2010 года.

Кроме того, Япония стала первой сборной из Азиатской конфедерации футбола, которой удалось забить четыре мяча в одном матче чемпионата мира.

После двух туров в группе F японцы набрали четыре очка и занимают второе место. Лидируют Нидерланды с четырьмя баллами и лучшей разницей мячей. Швеция имеет три очка, а Тунис остается без набранных пунктов.

Заключительный матч группового этапа сборная Японии проведет 26 июня против Швеции.

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