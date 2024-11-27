Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

Спортсменка из Николаева Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд в CNF (Constant Weight No Fins – погружение без ласт и дополнительного оборудования), погрузившись на глубину 82 метра. Свое достижение 32-летняя красавица посвятила Украине и тем, кто поддерживает страну в трудные времена.

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Рекордное погружение произошло на международных соревнованиях AIDA, которые стартовали 25 ноября на острове Доминика. Екатерина побила свой предыдущий рекорд, установленный месяц назад в Греции, когда она погрузилась на 80 метров.

На пути к новому рекорду не обошлось без сложностей. 25 ноября сильный дождь помешал спортсменке завершить попытку – на глубине 30 метров она приняла решение вернуться на поверхность. Однако уже на следующий день погода улучшилась, и Екатерина успешно достигла рекордной глубины, задержав дыхание на 3 минуты 10 секунд.

"Это кажется легким и таким ощущалось, как и должно быть. Но этот путь был далеко не простым", – прокомментировала спортсменка.

82 метра – шестой мировой рекорд Екатерины за текущий год. Ее ближайшая соперница, Мирелла Кардашевич из Хорватии, достигала глубины 75 метров. Таким образом, Садурская существенно укрепила свои позиции в мировом фридайвинге.

Екатерина также известна успехами в синхронном плавании: она является двукратной чемпионкой Европы, а также трехкратной бронзовой призеркой чемпионата мира по водным видам спорта.

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