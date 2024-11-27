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Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
192
Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

Спортсменка из Николаева Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд в CNF (Constant Weight No Fins – погружение без ласт и дополнительного оборудования), погрузившись на глубину 82 метра. Свое достижение 32-летняя красавица посвятила Украине и тем, кто поддерживает страну в трудные времена.

Видео дня
Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

Рекордное погружение произошло на международных соревнованиях AIDA, которые стартовали 25 ноября на острове Доминика. Екатерина побила свой предыдущий рекорд, установленный месяц назад в Греции, когда она погрузилась на 80 метров.

На пути к новому рекорду не обошлось без сложностей. 25 ноября сильный дождь помешал спортсменке завершить попытку – на глубине 30 метров она приняла решение вернуться на поверхность. Однако уже на следующий день погода улучшилась, и Екатерина успешно достигла рекордной глубины, задержав дыхание на 3 минуты 10 секунд.

Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

"Это кажется легким и таким ощущалось, как и должно быть. Но этот путь был далеко не простым", – прокомментировала спортсменка.

Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

82 метра – шестой мировой рекорд Екатерины за текущий год. Ее ближайшая соперница, Мирелла Кардашевич из Хорватии, достигала глубины 75 метров. Таким образом, Садурская существенно укрепила свои позиции в мировом фридайвинге.

Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео
Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео
Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

Екатерина также известна успехами в синхронном плавании: она является двукратной чемпионкой Европы, а также трехкратной бронзовой призеркой чемпионата мира по водным видам спорта.

Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео
Впервые в истории человечества! Украинская красавица установила фантастический мировой рекорд во фридайвинге. Видео

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