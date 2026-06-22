Впервые с 1938 года: на ЧМ по футболу установили уникальное достижение

Сборная Швеции по футболу отметилась совершенно неординарным достижением на чемпионате мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канада. Скандинавы начали турнир с феерической победы над Тунисом, а в следующем поединке бездарно проиграли Нидерландам.

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В противостоянии с африканской сборной "тре крунур" были сильнее 5:1. Буквально через шесть дней обидчики сборной Украины в плей-офф квалификации к мировому первенству без шансов уступили "оранжевым" с тем же счетом.

Швеция стала первой с 1938 года командой, которая выиграла матч с разницей минимум в четыре мяча, а затем уступили с аналогичным разрывом в счете. Скандинавы повторили свое же достижение 88-летней давности, став в этом первыми в истории футбола.

Тогда на турнире во Франции северяне в четвертьфинале разнесли кубинцев 8:0. А в полуфинале по ним катком проехались венгры – 1:5. После этого "тре крунур" проиграли и матч за "бронзу" Бразилии 2:4.

Отметим, что на мундиале-2026 шведов теперь ждет лобовая битва с японцами за место в 1/16 финала. Игра состоится в ночь на 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике сборная Кабо-Верде отметилась историческим достижением.

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