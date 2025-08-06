Украинская ассоциация футбола выступила с официальным требованием к международным футбольным структурам и Иордании не допускать проведения матчей против российских команд. Это обращение вызвало предсказуемую нервную реакцию в Москве, где уже заговорили о "возвращении в международный спорт".

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В заявлении УАФ подчёркивается недопустимость игр с участием россиян, особенно на территории РФ. Наибольшее возмущение вызвал запланированный матч мужских сборных России и Иордании в Москве. Также Украина напомнила об уже состоявшемся товарищеском поединке "Зенита" с иорданской сборной в Катаре и о матче между женскими сборными в ОАЭ.

Ответ из Госдумы последовал незамедлительно. Депутат Дмитрий Свищев в привычном для российских политиков стиле начал с издевательств:

"Ничего удивительного нет. Украина, как только слышит об анонсе какого-то матча, сразу начинает закидывать эту страну и её федерацию письмами, рассказывая, какие мы кровожадные, что мы едим детей и пьём кровь. Поэтому мы уже привыкли к этому. Надо готовиться к матчу и не обращать внимания на наших украинских соседей", — сказал он в комментарии российским СМИ.

Он также добавил, что матч с Иорданией важен для РФ, и выразил уверенность в скором возвращении российских команд в мировую спортивную повестку:

"Нам такие матчи нужны. Тем более, что возвращение всех наших видов спорта в турнирную таблицу крупнейших международных соревнований уже не за горами".

На это заявление едко отреагировали пользователи в соцсетях. Один из них кратко прокомментировал: "За горами", — намекая на то, насколько далеко на самом деле отстранённые от всего цивилизованного мира россияне. Другой посоветовал ждать, не надеясь: "Надейся и жди".

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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