Требуют уважения: росСМИ возмутились отказом 13-летнего украинского каратиста жать руку россиянину

13-летний украинский Евгений Мельник, который отказался от фото и рукопожатия с российским соперником на церемонии награждения турнира в Гвадалахаре, возмутил роспропаганду. От нашего юного спортсмена потребовали уважения к представителям страны-агрессорки.

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Издание Чемпионат.com принялось цинично рассуждать о поступке Мельника, сделав вид, что не понимают причин поведения юного каратиста из Киева. Несмотря на то, что Россия отметилась убийством и похищением сотен украинских детей, так называемые журналисты возмутились бунтом именно на соревнованиях несовершеннолетних.

"После церемонии награждения Мельник сразу покинул зал, отказавшись от фото и рукопожатий на одном пьедестале с Григорьевым. Украинская федерация карате назвала этот момент "самым знаковым событием‎"‎, а видео подписала титром "никаких фото с террористами". И это на детском турнире. И это в карате, где главное – уважение. И это в спорте, который должен объединять", – написали в издании.

Ранее после награждения на этапе Юношеской Лиги по каратэ в Венеции обладательница второго места Мария Гнесь (Черновцы, клуб "Leader") и бронзовый призер Анна Ващишин (Львов, клуб "Юнион") отказались участвовать в общей фотосессии с россиянкой Вероникой Гашниковой, выигравшей соревнование в весовой категории до 53 кг.

После торжественной церемонии награждения фотограф попросил девушек собраться на одном месте на подиуме для совместного снимка. 15-летняя Гнесь молча развернулась и ушла, показав жестом, что не собирается разделять подиум с представительницей РФ.

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