РФ набросилась с обвинениями на 13-летнего украинского каратиста, который отказался жать руку россиянину

Федерация каратэ России (ФКР) возмутилась поступком 13-летнего украинца Евгения Мельника, который отказался от фото и рукопожатия с соперником из РФ на турнире в Испании. В стране-агрессорке цинично обвинили нашего соотечественника в "нарушении спортивных принципов".

Видео дня

Об этом говорится в заявлении ФКР, которое приводит пропагандистское информационное агентство ТАСС. Представители России также лицемерно добавили, что атлеты из РФ "строго следуют международным правилам", наплевав на поддержку спортсменами агрессии в отношении Украины.

"Федерация не принимала официального участия в этом этапе турнира, поэтому там не было наших тренеров и специалистов. Но ситуация нам известна. К сожалению, это уже сложившаяся практика со стороны украинских каратистов, которые в нарушение спортивных принципов в том числе не делают совместные фото на пьедестале с участием наших спортсменов. Для нас – ничего нового. При этом российское каратисты строго следуют международным правилам", – заявили в ФКР.

Накануне сам Мельник объяснил свой бойкот в отношении соперника из РФ, отметив, что его отец защищает Украину от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко довел до истерики россиян своей критикой Александра Овечкина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!