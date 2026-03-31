'Вообще не хочу': Маркевич категорично ответил на вопрос об увольнении Реброва из сборной Украины

Легендарный тренер "Днепра" и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич выразил уверенность в том, что игроки сборной Украины обязаны сыграть с запредельной мотивацией товарищеский матч с Албанией после невыхода на ЧМ-2026. При этом опытный специалист отказался обсуждать вопрос отставки наставника "сине-желтых" Сергея Реброва.

Об этом Маркевич заявил в интервью изданию "Украинский футбол". По его словам, после фиаско в полуфинале плей-офф к мундиалю со Швецией подопечные Реброва должны выбираться из психологической ямы, в которую они угодили, безвольно проиграв скандинавским соперникам.

"Играть нужно не со спущенными рукавами, ни в коем случае – это же главная команда страны! Конечно же, жаль, что сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, что и говорить, но жизнь на том не заканчивается. Должны как-то из той психологической ямы вылезать наши ребята. А относительно всех этих слухов о будущем Реброва, что уволят его, якобы, кто может быть его преемником и все такое прочее, то об этом говорить вообще не хочу. Не ко мне вопрос", – сказал Маркевич.

Напомним, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией во вторник, 31 марта. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Игра может стать последней для Реброва на занимаемом посту.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты назвали тренеров, которые могут заменить Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.

