'Вообще играть не будет'. Голкипер сборной Украины получил ультиматум от 'Реала'

Руководство мадридского "Реала" поставило вратарю сборной Украины Андрею Лунину жесткие условия. От футболиста сборной Украины в ближайшие дни ждут ответа, согласен ли он продлить контракт

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Как сообщает Defensa Central, если украинец не продлит договор и при этом не уйдет из клуба, то он вообще не будет играть в ближайшем сезоне. Текущее соглашение действует до 30 июня 2025 года.

"В "Реале" довольно пессимистично оценивают ситуацию и считают, что Лунин может покинуть Мадрид. По этой причине в команде готовят план Б, чтобы иметь хорошего запасного вратаря, который сможет надежно сыграть в том случае, если Куртуа получит травму или получит дисквалификацию", – утверждают испанские журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, "Реал" готов отпустить Лунина за 30 миллионов евро в нынешнее трансферное окно. В то же время украинец может покинуть мадридский клуб бесплатно, если отработает свой действующий контракт до лета будущего года.

Отметим, что это не первый ультиматум, который "Реал" ставит украинцу. Изначально боссы "королевского клуба" давали нашему соотечественнику срок до 15 июля, до которого он должен определиться со своим будущим в столице Испании.

В тоже время Лунин неделю назад признался, что пока не знает, где продолжит карьеру в новом сезоне.

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