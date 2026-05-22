Во сколько Усик – Верхувен: точное время начала боя

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) возвращается на профессиональный ринг. После победы в реванше над Даниелем Дюбуа (23-3, 22 КО) наш соотечественник подерется со звездой кикбокинсга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Поединок состоится в египетской Гизе в субботу, 23 мая, а на его кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ВЕРХУВЕН

Видео дня

Прямой эфир поединка можно будет увидеть на видеосервисе "Киевстар ТВ". Также для украинцев будет доступна трансляция на платформе DAZN, которая владеет правами на показ боя во всем мире.

Кроме того, наши соотечественники, которые сейчас находятся в Польше и Чехии, смогут поддержать Усика благодаря MEGOGO.

ВО СКОЛЬКО УСИК – ВЕРХУВЕН

Вечер бокса в Гизе начнется в 18:00 по киевскому времени. Главному событию будут предшествовать несколько поединков андеркарта. Выход Александра и Рико на ринг планируется в 00:48 воскресенья, 24 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен.

АНДЕРКАРТ БОЯ УСИК – ВЕРХУВЕН

Хамза Шираз (Великобритания, 22-0-1, 18 KO) – Алем Бегич (Германия, 29-0-1, 23 KO)

Джек Кеттеролл (Великобритания, 32‑2, 14 КО) – Шахрам Гиясов (Узбекистан, 18‑0, 11 КО)

Фрэнк Санчес (Куба, 25-1, 18 KO) – Ричард Торрез (США, 14-0, 12 KO)

Мизуки Хирута (Япония, 10-0, 2 КО) – Май Солиман (Австралия, 10-1, 6 КО)

Даниэль Лапин (Украина, 13-0, 5 КО) – Бенджамин Мендес Тани (Франция, 9-1, 2 КО)

Бассем Мамдху (Египет, 10-2, 4 КО) – Джамар Телли (США,6-0, 5 КО)

Махмуд Мобарк (Єгипет, 0-0, 0 КО) – Майкл Калялья (Танзанія, 3-4-2, 1 KO)

Омар Хикаль (Египет, 0-0, 0 КО) – Али Ссурункума (Уганда, 2-3-1, 0 КО)

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью со словами о величайшем шоке в истории рассказал, чего ждет от боя Александра Усика и Рико Верхувена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!