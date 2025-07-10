Во сколько финал клубного ЧМ-2025: время начала матча 'Челси' – ПСЖ

В США подходит к завершению клубный чемпионат мира по футболу, который впервые в истории проходит в формате 32 участников. Накануне определились две команды, которые в решающем противостоянии турнира определят обладателя трофея и внушительной суммы призовых в размере около 125 миллионов долларов.

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В битве за кубок сойдутся действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси".

КОГДА ФИНАЛ КЛУБНОГО ЧМ

Встречу принимает стадион "МtтЛайф" в Ист-Ратерфорде. Датой поединка было определено воскресенье, 13 июля.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ КЛУБНОГО ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) ориентирована на европейского зрителя, а поэтому игра "Челси" и ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени, то есть в 15:00 по местному.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ КЛУБНОГО ЧМ

Украинские любители футбола смогут увидеть матч благодаря трансляции на телеканале "Суспильне Спорт", который также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Ист-Ратерфорда пройдет на видеоплатформе DAZN.

Команды встречались друг с другом восемь раз. ПСЖ выиграл три матча, а "Челси" – два. Трижды встречи завершались вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма нанес тяжелейшую травму полузащитнику мюнхенской "Баварии" Джамалу Мусиале в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

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