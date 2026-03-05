Вместо Украины на Кубке мира по биатлону показали четырех раздетых мужчин в бочке. Видео

Во время прямой трансляции индивидуальной гонки Кубка мира по биатлону режиссер внезапно прервал кадр с украинской спортсменкой и переключил камеру на зрителей. В эфире показали необычную группу болельщиков, наблюдавших за гонкой из бочки.

Инцидент произошел на седьмом этапе в финском Контиолахти. В тот момент, когда украинская биатлонистка Дарина Чалик покидала стрельбище после своей работы на рубеже, трансляция неожиданно сменила план.

Камера показала зрителей на трибунах и возле трассы. В кадр попали четверо раздетых мужчин, которые находились в фурако: японской бане в виде деревянной бочки с горячей водой. Болельщики сидели среди деревьев, держали банки с пивом и наблюдали за гонкой.

Отметим, что победительницей индивидуальной гонки стала шведка Эльвира Эберг с результатом 41:46.4 и без промахов на четырех рубежах, завоевав "золото". "Серебро" получила ее соотечественница Ханна Эберг, допустившая один промах и уступившая 41.3 секунды. "Бронза" досталась представительнице Словакии Паулине Батовской-Фиалковой, которая промахнулась один раз и проиграла победительнице 45 секунд.

Лучший результат среди украинок показала Христина Дмитренко, занявшая 34-е место с одним промахом и отставанием 4:35.0. Чалик стала 42-й с двумя промахами и проиграла 4:54.5. Анастасия Меркушина финишировала 63-й с тремя штрафными минутами, Юлия Джима заняла 70-е место, а Олена Городна завершила гонку 73-й.

