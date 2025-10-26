Винисисус устроил бунт на матче 'Реал' – 'Барселона'. Видео

Мадридский "Реал" взял верх над "Барселоной" в 10-м туре чемпионата Испании – 2:1. Победу команде Хаби Алонсо принесли точные удары Мбаппе и Беллингема, однако главным событием игры стал бунт Винисиуса Жуниора.

Хаби Алонсо решил заменить бразильца на 72-й минуте, что вызвало бурную реакцию у 25-летнего форварда. Жуниор отказался приветствовать тренера и сразу отправился в раздевалку.

Сам же матч на "Сантьяго Бернабеу" прошел под контролем хозяев. Уже на 12-й минуте Килиан Мбаппе воспользовался неразберихой в штрафной и пробил точно в левый нижний угол — 1:0. Гол получился эффектным, хотя до этого арбитр уже один раз отменял взятие ворот после вмешательства VAR.

После пропущенного мяча "Барселона" постепенно выровняла игру. Ламин Ямаль и Рэшфорд активно искали бреши на флангах, и на 38-й минуте их усилия принесли результат: Фермин Лопес вышел один на один с Куртуа и уверенно реализовал момент — 1:1.

Ответ "Реала" последовал почти сразу. Беллингем завершил быструю комбинацию после передачи Эдера Милитао, подставив ногу в нужный момент — 2:1. Этот мяч стал решающим, хотя до конца первого тайма обе команды ещё успели обменяться опасными атаками.

После перерыва каталонцы увеличили владение мячом (65% против 35%), однако почти все их попытки упирались в безупречную игру Куртуа. Вратарь мадридцев несколько раз выручал после ударов Рэшфорда и Лопеса.

"Реал" делал ставку на контратаки. На 52-й минуте судья после просмотра VAR назначил пенальти в пользу хозяев, но Мбаппе не реализовал момент – Щенсный потянул мяч из-под перекладины.

В дальнейшем Алонсо освежил игру заменами, выпустив Родриго, Диаса и Себальоса, чтобы удержать счёт.

В концовке гости пошли вперёд, но оборона мадридцев действовала собранно, а Куртуа уверенно снял все навесы. Девять компенсированных минут ничего не изменили — "Реал" выдержал давление и довёл матч до победы.

