Видео 'самого наглого гола в истории футбола' стало вирусным в сети

Гол футболиста "Шеффилд Юнайтед" Дина Сондерса стал хитом в интернете. Несмотря на то, что мяч был забит в сезоне 1997–98, в ноябре 2025-го видео эпизода обрело новую жить в соцсетях

В матче против "Порт Вейла" Сондерса проиграл борьбу за мяч, после чего вратарь Пол Масселвайт выбил его за боковую.

Понимая, что ворота пустые футболист "Шеффилда" решился на нестандартный ход. Он быстро выполнил ввод из аута, бросил мяч прямо в спину Масселвайту и в итоге катнул круглый снаряд в пустые ворота с линии штрафной.

"Он повернулся ко мне спиной, и я просто бросил мяч ему на задницу… и он красиво покатился ко мне", — рассказывал в свое время сам Сондерс.

По правилам FA, такой гол был полностью легальным: "если игрок, корректно выполняя ввод из аута, намеренно бросает мяч в соперника, чтобы снова сыграть его… судья может позволить продолжить игру".

Футбольные эксперты отмечают, что это один из самых оригинальных моментов в истории английского футбола, который до сих пор вызывает удивление и улыбки у болельщиков. В комментариях его окрестили "самым наглым голом в истории футбола".

