Видео с 'самым ужасным пенальти в истории футбола' стало вирусным в сети

В матче Чемпионшипа между "Суонси" и "Вест Бромвичем" полузащитник "Суонси" Берсан Целина не забил 11-метровый, став героем мемов в интернете. Эпизод произошел еще в 13 марта 2019-го, но осенью 2025 обрел новую жизнь в сети. За несколько часов клип разлетелся по аккаунтам тысячами просмотров.

При исполнении пенальти Целина поскользнулся и не сумел нормально ударить по мячу. В результате круглый снаряд лишь слегка покатился от точки, что позволило защитнику соперника легко выбить его.

Эпизод быстро стал предметом обсуждения в спортивных СМИ и социальных сетях. Журналисты назвали удар Целины "самым худшим пенальти в истории футбола". Многие комментаторы шутили, что кожаная сфера будто сам отказался лететь в ворота.

Тренер "Суонси" Грэм Поттер прокомментировал эпизод с юмором: "Это был ужасный момент, и никто от него не в восторге. Но я ценю смелость Берсана взять на себя ответственность за пенальти. Такие ошибки случаются, важно извлекать уроки и двигаться дальше".

Сам поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "Вест Бромвича".

