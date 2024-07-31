Украина обидно осталась без медалей в спортивной гимнастике. Видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал четвертым в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2024. Еще один украинец Олег Верняев занял 8-е место. Ковтун по сумме всех выступлений набрал 86.165 балла. У Верняева – 84.399.

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Олимпийским чемпионом стал японец Шинносуке Око. Второе и третье место разделили атлеты из Китай: Бохен Чжан и Сяо Жотен соответственно.

В самом начале судьи посчитали, что во время приземления после опорного прыжка Верняев сделал заступ и дали ему пенальти в 0.1 балла.

Украинский тренер Геннадий Сартинский не стал подавать протест, несмотря на то, что имел формальное право это сделать.

Выступление Верняева на параллельных брусьях стало лучшим, среди всех участников на тот момент. Олег получил 15 баллов и вышел на промежуточное первое место.

Выступление на перекладине оказалось не самым идеальным, что в итоге и стоило украинцу "золота".

Судьи сняли с украинца баллы за то, что поправил накладку, за не очень быстрый выход в стойку и за не очень чистый соскок (12.700).

Ковтун свое упражнение выдал близким к идеальному, но судьи, которые придирчиво оценивали украинца, смогли найти помарки в мельчайших деталях (13.800).

Вольные упражнения Ковтун выполнил идеально, получив за это 14.700.

20-летний Ковтун родился в Черкассах. Бронзовый призер чемпионата мира и Европы в многоборье. Призер юниорского чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы среди юниоров, призер чемпионата Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта Украины.

30-летний Верняев из Донецка. Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира-2014. Участник Олимпийских игр 2012 года.

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