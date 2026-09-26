Появилось видео массовой драки футболистов в матче Украины и Венгрии

Сборная Украины по футболу добыла тяжелую победу над командой Венгрии в стартовом матче нового розыгрыша Лиги наций. В первом официальном поединке под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры "сине-желтые" были сильнее на выезде с минимальным счетом – 1:0.

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Единственный мяч в Будапеште записал на свой счет форвард брюссельского "Андерлехта" Даниил Сикан. На 42-й минуте он воспользовался идеальным навесом хавбека Георгия Судакова и ошибкой обороны хозяев поля, спокойно пробив мимо голкипера соперников.

Однако игра запомнилась болельщикам не только этим. На протяжении всей игры капитан Венгрии Доминик Сабослаи, который представляет "Ливерпуль", вел себя откровенно неприлично. Он постоянно симулировал и выпрашивал у арбитра нарушения правил.

В итоге в концовке встречи один из лидеров "сине-желты" Виктор Цыганков набросился на соперника с претензиями, на что Собослаи начал толкать нашего футболиста. Это спровоцировало драку стенка на стенку, а матч был прерван на несколько минут.

По итогу судья из Англии дал сразу четыре желтые карточки – по две каждой из команд. Кроме Цыганкова и Собослаи были наказаны еще один ливерпулец Милош Керкез и капитан украинцев Николай Матвиенко.

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