'Состоит из украинских исполнителей': Шовковский назвал причины вылета 'Динамо' из Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что его неприятно удивила игра подопечных в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с кипрским "Пафосом". Комментируя вылет команды из турнира, наставник "бело-синих" подчеркнул, что коллектив нуждается в усилении практически на всех позициях.

Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры на Кипре, пишет официальный сайт "Динамо". Легендарный вратарь подчеркнул, что киевляне уступали соперниквм как в индивидуальном уровне, так и командном, ведь подавляющее большинство игроков является воспитанниками украинских футбольных школ.

"Меня больше удивила наша игра. Нам можно усиливать любое звено. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и из украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно", – сказал Шовковский.

Напомним, "Динамо" проиграло на выезде "Пафосу" 0:2 после домашнего поражения 0:1 и вылетело в Лигу Европу. Теперь в плей-офф квалификации этого турнира "бело-синие" сыграют с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль".

OBOZ.UA проанализировал действия футболистов "Динамо" в ответной игре с "Пафосом" и выделил главные причины фиаско киевлян.

