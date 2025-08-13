'Динамо' вылетело из Лиги чемпионов. Как так произошло: тактический обзор матча против 'Пафоса'

В ответном матче 3-го раунда отбора ЛЧ киевское "Динамо" уступило "Пафосу" 2:0. Счет не по игре, ведь на самом деле там должно было быть больше пропущенных. В игре, где фолов было более, чем игры, мы даже по воротам били чаще, но безрезультатно. OBOZ.UA искал, где же спряталась проблема этой команды.

Стартовые составы

"Пафос": Михаил, Коррея, Гольдер, Лукассен, Пилеас, Танкович, Суньич, Оршич, Пепе, Бруно, Драгомир

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ванат

Первый тайм. Ошибаться - наш стиль

Агрессивный стиль киприотов дома ждали все, к нему готовились. Но не к такому быстрому подтверждению, потому что хватило всего 2 минуты. Потеря центрбеками своих позиций - очевидная причина этого гола. Попов куда-то побежал, Михавко потерялся с кем играет и не слишком массированную атаку соперника не было кем закрывать. Ушел с позиции и Нещерет, что дало еще больше пространства. Сначала Драгомир ворвался на нашу половину и сломал оборонительные ряды. На втором темпе добивал Танкович и он же выдал нужную передачу дальше. Оршич был на третьем темпе и расстрелял пустые ворота. 1:0.

Тотальный хаос "Динамо" диктовал стиль игры. Без собранности в передачах, без четкого расположения на поле, без удачного прессинга. Защитники, склеенные почему-то втроем, пытались блокировать одного игрока. Так они давали много пространства Бруну с Оршичем, чтобы еще и еще угрожать владениям Нещерета. На 24-й минуте мы уже могли ехать домой, но Коррея заигрался в футбольный симулятор и пережал стик, отправив мяч далеко над воротами. Когда прошла половина тайма, казалось, что нам все еще показывают повтор стартовых минут.

Киевляне уже внутри поля встречали почти всех соперников, передачи мимо линий были заблокированы. Должны были бы дать результат забросы от Нещерета, но и они не работали: легко читались и блокировались. Да и отдать мяч на голкипера тоже было страшно, перехваты происходили один за другим. Дубинчак, один из самых активных неделю назад, вчера просто существовал на поле. "Пафос" через его зону организовал большинство атак, а одноклубники не успевали реагировать на пробелы. Хоть что-то пытался сделать Ярмоленко и против ветерана европейского футбола хозяева хорошо подготовились. А если не удавалось - шли на мелкие тактические фолы. Настолько умные, что обошлось без карточек за весь матч (зато ее получил Ванат). Единственный удар в створ от украинцев был со стандарта - без опасности.

Невозможно было выделить кого-то одного ответственного за этот тайм: катастрофические ошибки делали все, а каждая потеря мяча сразу становилась острым моментом с выходом на вратаря. У "Динамо" не было даже желания, а киприотов устраивало преимущество. Минимально проигрывать не так страшно, мы уже проходили такое в разных чемпионатах. Но по игре не было видно никого, способного исправить положение.

Второй тайм. Так играет чемпион Украины?

Это был матч без футбола. 90 минут шока, непонимания и поиска ответа - а что случилось? Невынужденные ошибки, обрезки и пустые потери продолжились после перерыва. Динамовские фланги не просто горели. Они открывали зоны для соперника с полным отсутствием подстраховки. Словом, "Пафос" выполнял простую задачу и через касание заходил на нашу половину как к себе домой. Мы же в этом "доме" чувствовали себя растерянными.

При достаточно медленной игре "Пафос" пользовался отдельными эпизодами, которые приходили как комплекс киевских ошибок. Очередной такой мы увидели на 55-й минуте. Киприоты в несколько темпов зацепились за мяч возле нашей штрафной и дождались очередной обрезки - теперь Оршич уже навешивал на дальнюю. Коррея непонятно как сложился и с острого угла отправил мяч в ворота вместе с Нещеретом. 2:0.

Фанаты "Пафоса" могли свистеть даже на своих, ибо киприоты чаще лежали на газоне - им некуда было спешить. За весь второй тайм можно вспомнить только 3 контратаки с мячом в нашей штрафной, но и те завершались просто выносами. Полные трибуны смотрели на соревнования по бегу на короткие расстояния. Даже возгласы в поддержку украинцев были громче местной публики.

Это невозможно списать на усталость или расстояние: Шовковский ротирует состав, имеет достаточно футболистов и ехал на игру мотивированный разгромом над "Рухом". Да и сезон только начался. Но что мы увидели? Шапаренко дал больше всего брака, центрбеки Попов и Михавко постоянно двигались вне своих позиций, латерали теряли мяч в опасной зоне. Да, киприоты играли грязно, фолили при любой возможности, срывая наши потуги (а судья закрывал глаза на все нарушения правил). Но даже под конец игры они бежали, а вот киевляне нет. Они часто били издали - киевляне только раз. Соперники бросались в подкат перед воротами - киевляне этого не сделали.

Из всех что-то и дальше пытался сделать Ярмоленко, тогда как Ванат выключился и просто находился впереди, а фланги вынуждены были догонять Жажа с Оршичем. Иронично, что при такой игре бело-синие выполнили больше ударов в створ, чем неделю назад. Критическая ошибка на 2 минуте будто выключила команду, что недопустимо для такого уровня. Вчера столичный клуб выглядел жалко. И только это слово может стать итогом игры. Несмотря на статус действующего чемпиона Украины, "Динамо" не готово к Лиге чемпионов.

2:0 (3:0) - "Пафос" как на блюдечке забирает победу над киевлянами, "Динамо" переходит в Лигу Европы. Судьба любит смеяться над столичным клубом - дальше снова может выпасть "Хамрун". Но теперь это не только отбор, это еще и возможность попасть в Этап лиги ЛЕ - 6:0 уже не будет. Гимн Лиги чемпионов впервые включают только в последнем раунде квалификации - но не украинским клубам и не в этом сезоне.