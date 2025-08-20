В сети увидели неожиданную деталь в кабинете Трампа во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Фото

После публикации снимка, на котором президент США Дональд Трамп встречается с мировыми лидерами в Овальном кабинете, футбольные фанаты обратили внимание на неожиданную деталь. На переднем плане стоял трофей клубного чемпионата мира (КЧМ), который "Челси" выиграл у ПСЖ в июле в Нью-Джерси.

Видео дня

Многие в соцсетях задались вопросом, почему "трофей "Челси"" оказался в одном из самых влиятельных кабинетов мира спустя несколько недель после победы команды Энцо Марески на MetLife Stadium.

Также пользователи обратили внимание на медаль нападающего "Челси" Нони Мадуэке с КЧМ рядом с трофеем на недавнем фото из Овального кабинета Дональда Трампа.

Юзеры цитируют другого игрока "Челси" Марка Кукурелью, который заявил после финала: "Трамп положил медаль Мадуэке в карман. Она у него там, в Белом доме, хранится".

После финала Трамп рассказал, что ему разрешили оставить трофей в Овальном кабинете "в знак признания США как хозяев турнира". "Когда вы собираетесь забрать трофей? — сказали мне — Мы никогда его не заберем. Вы можете оставить его навсегда, мы сделаем новый", — рассказал Трамп в интервью DAZN.

FIFA уточнила, что на самом деле существует три версии трофея. Оригинал с гравировкой хранится в штаб-квартире FIFA в Цюрихе, как и все другие трофеи организации, включая Кубок мира. Одна копия принадлежит "Челси" и демонстрировалась командой на предсезонном матче с "Миланом". А третья версия — именно та, что стоит в Овальном кабинете, "в знак признания выдающейся роли США как хозяев турнира 2025 года", сообщили в FIFA BBC Sport.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После их завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!