В Румынии футболистам пришлось завершить матч 'самым необычным способом в истории'. Видео

Матч второго дивизиона чемпионата Румынии (Группа продвижения) между "Волунтари" и "Бихор Орядя" завершился необычной ситуации из-за травмы защитника. Футболистам и сотрудникам стадиона пришлось вручную выталкивать машину скорой помощи с поля.

На 90-й минуте защитник хозяев Александр Гиц получил перелом ноги после подката Развана Гуние, который был удален с поля.

Из-за сильного дождя газон оказался полностью размокшим. При попытке подъехать к месту эпизода автомобиль скорой помощи застрял в грязи.

На кадрах видно, как игроки обеих команд, персонал и другие присутствующие толкают машину по полю, чтобы она смогла продолжить движение. После этого пострадавшего удалось доставить для оказания медицинской помощи.

В соцсетях местные болельщики не смогли равнодушно пройти мимо такого события. Очевидцы в комментариях отмечают, что стали свидетелями самого необычного завершения матча в истории румынского первенства.

"Бихор Орядя" в итоге проиграл "Волунтари" 1:2. После этого результата "Волунтари" занимают второе место в группе C, а "Орадя" — пятое. "Волунтари" не проигрывали в группе, одержав шесть побед и сыграв вничью лишь один раз. Гиц может выбыть из строя более чем на девять месяцев.

