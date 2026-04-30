В Новосибирске охрана спорткомплекса "Локомотив-Арена" не пропускала на трибуны семью с плакатом, на котором был изображен волейбольный мяч желто-синего цвета. Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать изображение черным маркером, после чего их допустили на матч.

Видео дня

Игра между "Локомотивом" и "Зенитом" завершилась со счетом 3:0 в пользу новосибирской команды, которая сравняла счет в серии за третье место чемпионата России. При этом желто-синий является официальным цветовым сочетанием мячей международного бренда Mikasa, используемых в волейболе.

Позже в "Локомотиве" отреагировали на инцидент и извинились перед зрителями. В клубе сообщили, что изучили ситуацию, не поддерживают столь жесткие меры, принесли извинения и пообещали связаться с семьей, чей плакат пострадал.

Ситуация вызвала бурную реакцию пользователей, которые высмеяли происходящее и действия российских структур.

"Да это трындец, насколько разум надо потерять, чтобы из-за цвета волейбольного мяча не пускать на матч", "Роскомнадзор будет штрафовать природу за синее небо и жёлтое солнце", "Все правильно: осенью, когда увижу жёлтые колосья на фоне голубого неба, обязательно напишу донос на местного фермера", – отмечают комментаторы.

Пользователи также иронизируют над происходящим, подчеркивая абсурдность ситуации и уровень решений: "От такой раскачки лодка могла перевернуться", "Футбольный клуб Ростов ещё не дисквалифицировали из РФС?", "Заставь дурака Богу молиться: отупление нации идёт семимильными шагами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!