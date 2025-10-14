В России внезапно умер семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

14 октября в Санкт-Петербурге скончался легендарный советский гимнаст Александр Дитятин. Заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы умер в своей квартире в возрасте 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"У Дитятина не было серьезных заболеваний, и его уход стал шоком для родных", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде и выступал за местное "Динамо". Первый международный успех пришёл к нему на чемпионате Европы в Берне. На Олимпиаде 1976 года он стал двукратным серебряным призёром. В 1979 году на чемпионате мира в Форт-Уэрте завоевал четыре золотые и одну бронзовую медаль.

Александр Дитятин попал в Книгу рекордов Гиннесса за свои уникальные достижения на Олимпийских играх 1980 года в Москве: он завоевал медали во всех гимнастических упражнениях и в общей сложности восемь олимпийских наград в рамках одних Игр — рекорд, который на тот момент не имел аналогов.

В 1981 году, несмотря на травму голеностопа, он трижды победил на мундиале в Москве и стал семикратным чемпионом мира, вскоре завершив спортивную карьеру.

После завершения карьеры Дитятин работал тренером, затем служил подполковником пограничной службы, а с 2002 года возглавлял кафедру гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. Преподаватели и студенты отмечают его как талантливого наставника и преданного делу профессионала.

За спортивные и профессиональные заслуги Дитятин был награждён орденами Ленина и "Знак Почёта", получил звание заслуженного работника физической культуры РФ и в 2004 году был включён в Международный зал гимнастической славы.

