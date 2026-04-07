Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о решении выплатить компенсации спортсменам, которые не были допущены к участию в Олимпиаде-2026. Средства получат участники предыдущих Игр, не сумевшие выступить в Милане из-за решений международных федераций.

По его словам, выплаты предусмотрены для 116 человек. Чемпионы Олимпийских игр получат около 5,4 тысячи долларов (примерно 210 тыс. грн), обладатели "серебра" — около 3,8 тысячи долларов (примерно 147 тыс. грн), "бронзы" — около 2,7 тысячи долларов (примерно 105 тыс. грн), а участники — около 1,6 тысячи долларов (примерно 63 тыс. грн).

"Приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за вероломных решений международных федераций поехать на Игры", – цитируют приспешника диктаторского режима Владимира Путина местные пропагандисты.

Российские болельщики раскритиковали такую инициативу властей. В комментариях пользователи высмеяли решение, указав на его нелогичность и несправедливость.

Юзеры усомнились в справедливости начисления средств. Один из пользователей написал: "Я тоже, к сожалению, не смог поехать на Олимпийские Игры-26, поскольку был занят на основной работе. Куда писать, чтобы получить компенсацию?".

Часть комментаторов заявила, что выплаты фактически предоставляются "за просто так" бывшим призерам, независимо от текущих результатов. Также высказывались вопросы о том, почему деньги не направляют действующим спортсменам или развитию детского спорта.

Отдельные пользователи назвали решение "клоунадой" и "беспределом", указывая на неравномерное распределение средств. Россияне иронично отозвались о возможных получателях выплат, включая спортсменов прошлых поколений.

