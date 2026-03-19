19-летняя фигуристка Камила Валиева, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, должна считаться "главной мученицей российского спорта". Спортсменка якобы была несправедливо и жестко наказана, но сейчас она готова вернуться на лед.

Такое нелепое мнение в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" выразила олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Валиеву ждут на международных соревнованиях.

"Радует, что Валиева не бросила любимое дело, несмотря на все испытания, которые ей пришлось пройти. Прокаты на коммерческих турнирах, конечно, отличаются от официальных соревнований, но уже можно говорить, что возвращение Камилы в профессиональный спорт обязательно состоится. Можно сказать, что Валиева – главная мученица российского спорта. Конечно, все ждут её возвращения. Во всём мире признают, что Камила – очень талантливая фигуристка", – сказала Журова.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

