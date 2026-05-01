Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на то, что не ждет ничего хорошего для РФ от переизбрания на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Представитель страны-агрессорки негативно отреагировал на то, что итальянец намерен пойти на выборы в 2027 году.

Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо раскритиковал Инфантино за отстранение российских команд от международных соревнований после вторжения армии РФ в Украину.

"Для России он не сделал ничего полезного. Инфантино лишь отстранил наши сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА. Никаких положительных шагов с его стороны не просматривалось и не предвидится. Если его выберут, то никаких подвижек с точки зрения развития российского футбола я не вижу. Инфантино заслуживает критики и за реформу чемпионата мира. Не согласен с таким большим количеством команд, с форматом. Может, следующий чемпионат мира вообще на трех континентах будет? Какая-то чертовщина", – сказал Колосков.

Ранее этот россиянин цинично заявил о том, что РФ не вторгалась в Украину, а "отстаивает интересы членов Российской Федерации".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, который призвал рассмотреть вопрос допуска РФ. Своими словами дипломат довел до припадка российскую олимпийскую чемпионку Светлану Журову.

