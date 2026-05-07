В Подмосковье отравили сборную Крыма, приехавшую на чемпионат России по софтболу

Шесть несовершеннолетних спортсменок из сборной Крыма по софтболу (разновидность бейсбола, в котором используют более крупный мяч) отравились в хостеле в подмосковном Тучково после участия в первенстве России. У девочек диагностирован острый гастроэнтерит, их состояние врачи оценивают как средней тяжести, от госпитализации они отказались.

По данным медиа оккупантов, возраст пострадавших от 11 до 13 лет. Речь идет о спортсменках из Симферополя, которые размещались в недорогом хостеле в Технологическом переулке.

Сильнее всего пострадали шесть девочек: Анастасия В., Анна Г., Дарья Т., Алиса В., Снежана Л. и Ксения С. После осмотра и оказания первой помощи они остались под наблюдением, но в стационар не поехали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверяются условия проживания и питания в месте размещения команды.

