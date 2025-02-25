В первой же атаке! Сборная Украины по футболу забила гол на 48-й секунде матча в Лиге наций среди женщин. Видео

Женская сборная Украины по футболу забила сверхскоростной гол в 2-м туре Лиги наций-2025. Подопечные Владимире Пятенко в албанском Эльбасане на стадионе "Эльбасан Арена" уже на 1-й минуте отметились в номинально домашнем матче против команды Хорватии.

Видео дня

После розыгрыша с центра поля украинки быстро перешли в нападение, которое завершилось дальним ударом Яны Калининой. Хорватский голкипер смогла перевести игру на угловой. После подачи Вероники Андрухив Яна Котик смогла в упор расстрелять вратаря.

Таймер в этот момент отсчитывал 48-ю секунду поединка. На момент публикации этой новости идет первый тайм. Счет 1:0 в пользу Украины.

Отметим, что в первом туре украинки минимально победили албанок. В турнирной таблице "желто-синие" делят первое место с Чехией.

Женские сборные Европы распределили по трем лигам на основе рейтинга. В Лиге A и Лиге B выступят по 16 команд, в Лиге C — 21, включая дебютантов Гибралтар и Лихтенштейн. Жеребьевка групп прошла 7 ноября в Ньоне.

Матчи в группах проходят по стандартной схеме — дома и на выезде. За победу дают три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.

Четыре победителя групп Лиги A выходят в финальный турнир, где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал. Чемпион Лиги наций определится по итогам двухматчевых противостояний.

Команды, занявшие четвертые места в Лиге A, вылетают в Лигу B, а третьи играют стыковые матчи против вторых мест Лиги B. Аналогичная система действует и между Лигами B и C. Победители стыков получают право играть в более сильной лиге, а проигравшие остаются или опускаются ниже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!