'Все то, что нельзя': Магучих рассказала о запретной еде во Франции и стадионе, который ее закалил

Украинская чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, считающаяся одной из главных претенденток на "золото" Игр-2024 в Париже, рассказала о своих "отношениях" со столицей Франции. Город любви и моды достаточно успешен для днепрянки, ведь там она выигрывала этап Бриллиантовой лиги, но рассмотреть его как следует всегда не хватало времени.

Отвечая на вопрос OBOZ.UA, Магучих рассказала о запрещенных французских продуктах, соревнованиях в Париже и любимом стадионе.

"Франция – это, конечно, круасаны. А еще багеты и все то мучное, что нельзя высотницам", – с улыбкой призналась Ярослава.

Буквально в 2022 году в Париже украинка выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2,01 метра.

"И, в принципе, у меня там были старты не один раз. Могу ли я назвать Париж счастливым для меня городом? Я надеюсь. Но не организовываю города по результатам, поскольку это будет очень плохо, потому что, например, в Стокгольме я и плохо прыгала, и хорошо. И в Риме у меня начало было не очень, но все равно сейчас есть награда чемпионата Европы и хорошие прыжки", – рассказала Магучих.

"А любимый стадион у меня в Днепре – "Олимпийские резервы", на котором мы готовились. И, кстати, он мне помог, потому что мы там тренировались всегда против ветра, то есть он постоянно дул в лицо. Поэтому я воспитывала в себе эту устойчивость, чтобы потом на соревнованиях, когда будет ветер, прыгать хорошо, несмотря на это", – рассказала Ярослава.

А вот полноценно посмотреть Париж легкоатлетка еще не успела: "Когда я там была как раз впервые, то мы гуляли с Екатериной Табашник. Конечно, посмотрели Эйфелеву башню. Однако я до сих пор не попала в музей в Лувр, но очень хочу там побывать и посмотреть на искусство".

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Магучих отреагировала на допуск бывшей россиянки к Олимпиаде-2024.

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