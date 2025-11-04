В НОК одним словом назвали звездного гимнаста, который сбежал из Украины

Глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт резко высказалось о переходе вице-чемпиона Олимпийских игр-2024гимнаста Ильи Ковтуна под флаг другой страны. Там назвали его поступок прямым предательством и обвинили спортсмена в неблагодарности.

Глава организации напомнил, что Ковтун получил всю необходимую поддержку от государства и спортивных структур, включая финансирование и помощь на Олимпиаде. Он подчеркнул, что гимнаста и его команду обеспечивали всем, даже удовлетворив просьбу тренерского штаба о дополнительном сопровождении на Играх.

"Останній великий приклад – це Ілля Ковтун, який зрадив Україну… Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово… Ковтун отримав державну нагороду, кошти за "серебро" Олімпійських ігор. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово", – цитирует Вадима Марковича "Левый берег".

В НОК считают слова Ковтуна о якобы отсутствии поддержки особенно циничными на фоне войны. Там добавили, что спортсмен в Украине был героем, но за её пределами рискует потерять уважение и статус.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Илья Ковтун подтвердил, что стал гражданином Хорватии и будет выступать за эту страну на международных соревнованиях. 21-летний гимнаст из Черкасс отметил, что с радостью принял предложение отказаться защищать цвета Украины.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

