В Лиге чемпионов команда проигрывала 0:4, но совершила камбэк и прошла в основной этап. Видео

Австрийский футбольный клуб ЛАСК стал автором грандиозной сенсации в финальном раунде квалификации к Лиге чемпионов нового сезона. Команда из Линца встречалась с сильнейшим коллективом Шотландии "Селтиком" и сумела выбить соперника после поражения на его поле со счетом 0:3.

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В первом поединке в Глазго в достаточно равной игре хозяева не оставили шансов соперникам по счету. "Селтик" забил первым на 21-й минуте и в Австрии, доведя свое преимущество до 4:0. Казалось, что судьба путевки в основной этап самого престижного клубного турнира решена.

Однако футболисты ЛАСКа поймали шотландцев на расслабленности, когда до 58-й минуты отличились трижды. После этого австрийцы начали штурмовать ворота "Селтика" в надежде забить спасительный мяч и добились своего в компенсированное время, переведя игру в овертайм.

В дополнительные полчаса команда из Глазго откровенно расклеилась и пропустила пятый гол. Перед финальным свистком ЛАСК еще и не реализовал пенальти, однако это не помещало ему впервые в истории выйти группу Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" в четверг, 27 августа, узнает соперников в основном этапе Лиги чемпионов нового сезона.

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