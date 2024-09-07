'В касание, после паса пяткой'. Италия забила Франции один из красивейших голов года в Лиге наций. Видео

Защитник сборной Италии Федерико Димарко отметился феноменальным ударом в 1-м туре Лиги наций в дивизионе А. 26-летний футболист сравнял счет в игре проти Франции.

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На 30-й минуте итальянцы проигрывали 0:1, но смогли разыграть шикарную комбинаци. Сандро Тонали пяткой отдал пас в штрафную и игрок "Интера" в касание переправил круглый снаряд точно в ворота.

Во втором тайме Фраттези и Распадори оформили итоговый результат 3:1. Это стало первой за 70 лет гостевой победой итальянцев над французами. Последний раз "скуадра адзурра" триумфовала во Франции в 1954 году.

Сам Димарко, комментируя этот успех в интервью RAI Sport, признался, что эта победа была нужна, чтобы поднять боевой дух сборной, особенно после Евро-2024.

Напомним, что на прошедшем этим летом в Германии чемпионате Европы, сборная Италии сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала. Подопечные Лучано Спалетти впервые с 1994 года проиграли команде Швейцарии (0:2).

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