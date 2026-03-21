В Хорватии кочка забила гол года в футболе. Видео

В матче чемпионата Хорватии по футболу случился курьезный эпизод, повлиявший на исход встречи. Неровность газона изменила траекторию мяча и привела к решающему взятию ворот.

Игра между "Истра 1961" и "Вараждин" состоялась 20 марта 2026 года на стадионе "Альдо Дросина" в Пуле в рамках сезона 2025/2026 HNL.

При счете 1:1 в концовке встречи игрок "Истра 1961" Йосип Радошевич нанес дальний удар после перехвата. Мяч на подлете к воротам попал в кочку в районе штрафной площади, резко изменил направление и перелетел через голкипера, который готовился зафиксировать мяч.

Этот удар стал принес победу "Истра 1961". В соцсетях местные фанаты уже успели окрестить момент голом сезона в футболе.

