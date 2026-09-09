В Госдуме "необъяснимый" поступок "новой любовницы Путина" оценили словами "Флаг ей в руки"

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не понимает решения Камилы Валиевой обратиться в Европейский суд по правам человека. По ее словам, сроки дисквалификации фигуристки уже истекли, а олимпийские медали перераспределены.

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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Фигуристка намерена оспорить дисквалификацию и аннулирование результатов, включая лишение "золота" Олимпиады в командном турнире.

"Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Валиева подала жалобу в ЕСПЧ и что она хочет. Тем более сейчас, когда срок ее наказания закончился. Я не понимаю смысла. Что она от этого получит?" – сказала Роднина в интервью "Матч ТВ".

После уточнения, что Валиева хочет оспорить дисквалификацию и аннулирование всех результатов, парламентарий ответила: "Ну флаг ей в руки, медали уже розданы".

Высказывание Родниной вызвало издевательства у россиян. Болельщики высмеяли саму постановку вопроса депутатом и усомнилась в необходимости подобных комментариев.

"Не понимаю, зачем Ирина Роднина пошла в депутаты. Но советов, о которых не просят, себе не позволяет", – написал один из пользователей.

Другой комментатор спросил: "А Роднина вообще что-нибудь понимает в современности?"

Еще один читатель призвал СМИ перестать обращаться к Родниной за комментариями: "Прекратите спрашивать ее мнение!"

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус Валиевой.

В феврале 2024-го Камила появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".