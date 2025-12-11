В Финляндии 15-летний футбольный фанат сжег легендарный стадион. Видео
Крупный пожар, который вспыхнул на стадионе Tehtaan kenttä в Валькеакоски, полностью уничтожил главную трибуну футбольного клуба "Хака". Возгорание стало сильным ударом для местной общины, поскольку арена является важной частью городской идентичности, пишет Yle.
Полиция изначально квалифицировала инцидент как возможный поджог, а позже установила, что огонь действительно возник по вине несовершеннолетнего.
Жители района рассказывают, что узнали о пожаре буквально в первые минуты. К моменту прибытия пожарных около восьми вечера сооружение уже находилось в огне.
Около десяти подразделений спасательной службы работали над тем, чтобы локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания.
Пострадавших нет, но трибуна превратилась в обугленный каркас, а часть искусственного газона также получила серьёзные повреждения.
После предварительного расследования копы выяснила, что в момент возгорания на стадионе находились трое подростков младше 15 лет. Один из них признал, что поджёг предмет, от которого и началось распространение огня. Уголовной ответственности он не понесёт из-за возраста, однако, как уточняет полиция, будет обязан полностью компенсировать ущерб. Дело продолжает расследоваться как умышленное уничтожение имущества.
В "Хаке" случившееся назвали трагедией, которая тяжело ударила по команде, болельщикам и всей футбольной семье Валькеакоски.
Председатель правления клуба Марко Лааксонен подчеркнул, что разрушение трибуны, это серьёзное испытание в момент, когда клуб и так переживает непростой период после вылета из высшей лиги. Он отметил, что пока невозможно оценить весь ущерб, но последствия однозначно будут значительными:
"Мы получили много слов поддержки и будем нуждаться в них дальше. Будем идти вперёд шаг за шагом, как бы тяжело ни было", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Городские власти также выразили сожаление, назвав Tehtaan kenttä "сердцем Валькеакоски". Муниципалитет уже изучает, какие работы потребуются, чтобы вернуть поле и инфраструктуру в рабочее состояние. Пока же клуб продолжит подготовку к сезону в максимально возможном режиме.
