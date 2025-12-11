В Финляндии 15-летний футбольный фанат сжег легендарный стадион. Видео

Крупный пожар, который вспыхнул на стадионе Tehtaan kenttä в Валькеакоски, полностью уничтожил главную трибуну футбольного клуба "Хака". Возгорание стало сильным ударом для местной общины, поскольку арена является важной частью городской идентичности, пишет Yle.

Видео дня

Полиция изначально квалифицировала инцидент как возможный поджог, а позже установила, что огонь действительно возник по вине несовершеннолетнего.

Жители района рассказывают, что узнали о пожаре буквально в первые минуты. К моменту прибытия пожарных около восьми вечера сооружение уже находилось в огне.

Около десяти подразделений спасательной службы работали над тем, чтобы локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания.

Пострадавших нет, но трибуна превратилась в обугленный каркас, а часть искусственного газона также получила серьёзные повреждения.

После предварительного расследования копы выяснила, что в момент возгорания на стадионе находились трое подростков младше 15 лет. Один из них признал, что поджёг предмет, от которого и началось распространение огня. Уголовной ответственности он не понесёт из-за возраста, однако, как уточняет полиция, будет обязан полностью компенсировать ущерб. Дело продолжает расследоваться как умышленное уничтожение имущества.

В "Хаке" случившееся назвали трагедией, которая тяжело ударила по команде, болельщикам и всей футбольной семье Валькеакоски.

Председатель правления клуба Марко Лааксонен подчеркнул, что разрушение трибуны, это серьёзное испытание в момент, когда клуб и так переживает непростой период после вылета из высшей лиги. Он отметил, что пока невозможно оценить весь ущерб, но последствия однозначно будут значительными:

"Мы получили много слов поддержки и будем нуждаться в них дальше. Будем идти вперёд шаг за шагом, как бы тяжело ни было", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Городские власти также выразили сожаление, назвав Tehtaan kenttä "сердцем Валькеакоски". Муниципалитет уже изучает, какие работы потребуются, чтобы вернуть поле и инфраструктуру в рабочее состояние. Пока же клуб продолжит подготовку к сезону в максимально возможном режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!