Знаменитый футболист московского "Спартака" Виктор Онопко нелепо пожаловался на отстранение российских команд от международных турниров. Бывший капитан национальной сборной РФ также выразил разочарование тем, что представителей страны-агрессорки не допустили к чемпионату мира, который в эти дни проходит в США, Мкексике и Канаде.

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Об этом Онопко заявил в интервью порталу РБ "Спорт". Уроженец временного оккупированного Луганска повторил традиционные штампы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, а также добавил полный бред о том, что возвращение российских команды ждут болельщики в Европе.

"Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Нам же с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. Так и должно быть. Так что надежда есть. Честно говоря, я вообще думал, что нас вернут уже сейчас, на ЧМ-2026. Как убрали, так и вернут, думал. Я верю, что в ближайшее время мы сыграем на крупном турнире. Могу точно сказать, что сейчас в Европе нас очень ждут, хотят видеть", – сказал Онопко.

До этого бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил абсолютную уверенность в том, что команда из РФ не квалифицировалась бы на чемпионат мира-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 году повторили достижение легенды киевского "Динамо" Олег Блохина.

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