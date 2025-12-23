'В дом прилетела ракета, мы чудом выжили, а Матвей – нет': в Киеве вспомнили детей-спортсменов, убитых РФ, а имена писали на уникальных иконах

22 декабря в сердце Киева почтили память маленьких "Ангелов спорта", которые из-за кровавого российского вторжения в Украину больше никогда никогда не переступят порог своего тренировочного зала и не выйдут на старт. В воскресенье Софийский собор заполнили десятки людей, они вспоминали родных и писали имена погибших детей-атлетов на уникальных иконах.

В проекте "Ангелы спорта", который создал Спортивный комитет Украины в апреле 2022 года, уже более 600 имен атлетов, жизни которых унесла РФ. Среди них 22 ребенка – маленькие атлеты, которые только начинали свой путь к большим победам или уже имели собственную копилку с наградами. Самая молодая жертва российских террористов – Матвей Марченко. 6-летний каратист из Киева, который уже умел работать на результат, но ракетная атака на Киев летом 2025-го прервала жизнь малыша.

"Почти каждый день вспоминаем тот день. Это было 31 июля, когда в наш дом прилетела ракета. Мы чудом выжили, а Матвей наш, к сожалению, нет. Поэтому, во-первых, я хочу сказать родителям: берегите своих детей. Имущество и все остальное можно приобрести, а жизнь не вернешь. И реагируйте на тревогу. Мы тоже думали, что оно пролетит, но, к сожалению, не пролетело. Время не вернешь и ребенка тоже", – с болью вспомнил отец Матвея.

"Спасибо всем, что мы можем здесь на весь мир сказать, как нам сейчас трудно, что мы переживаем. И дети погибают почти каждый день. Надеемся, что Украина победит, все закончится, и дети больше не будут гибнуть", – добавил горюющий мужчина.

Как никто понимает Марченко-старшего мать 11-летнего Марка Матяша-Мирного Татьяна. С трехлетнего возраста ее сын играл в футбол, а также увлекался баскетболом, любил танцевать и мечтал о киберспорте. В сентябре 2024-го года Марк отпраздновал в Харькове 11-й День рождения, а 30 октября российская авиабомба попала в 9-этажку на Салтовке, где жила семья мальчика.

Маленького спортсмена достали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и многочисленными переломами. Медики боролись за его жизнь в течение 30 минут, но спасти не смогли. Татьяна узнала о гибели сына не сразу, ведь также едва не погибла и попала в реанимацию с многочисленными травмами позвоночника, пробитыми легкими и другими серьезными повреждениями.

Женщина перенесла три операция и не смогла попасть на похороны Марка, но врачи разрешили принести в реанимацию телефон, чтобы Татьяна смогла попрощаться с главным человеком своей жизни.

"Эта история родилась из боли родителей, которые потеряли своих детей. И из моей личной боли. В какой-то момент я поняла, что молчать – это значит согласиться. А я не хочу согласиться с тем, что Россия убивает детей. И об этом надо говорить громко, потому что это не политика, не статистика. Это – дети. Обычные дети, которые ходили в школу, мечтали, рисовали и наслаждались жизнью, а ее оборвали", – едва сдерживая слезы, отметила Татьяна.

"У родителей, потерявших своих детей, внутри пустота, которую ничем нельзя заполнить. Это боль. И это не чья-то отдельная история, а трагедия всего человечества. И если мы действительно хотим мира, то должны начинать с правды – помнить и говорить", – подытожила Матяш-Мирна.

Во время церемонии чествования под сводами собора звучали пение хора имени Николая Лысенко и при участии правнука известного композитора.

А имена погибших детей писали на уникальных иконах, которые были созданы на ящиках из-под боеприпасов и обломках авто. По словам главы Спорткомитета Украины Ильи Шевляка, эту идею предложил иконописец, художник и писатель Александр Клименко.

"Он стремится совместить написание икон с вписыванием имен детей, что вызвало у нас большой интерес. Это имеет глубокий символический смысл, ведь иконы создаются на коробках от оружия, что ассоциируется со смертью, в то время как сами иконы олицетворяют свет и жизнь. Особенно символично чтить память детей накануне Рождества Христова, ведь их истории нашли отражение в проекте "Ангелы спорта", – отметил президент Спорткомитета и офицер спецподразделения "Артан".

Маленькие "Ангелы спорта": Марк Матяш-Мирный (11 лет, Харьков), Артем Мардзявко (11, Николаев), Карина Бахур (17, Берестин), Кирилл Кулик (10, Кривой Рог), Матвей Марченко (6, Киев), Алексей Петренко (16, Март), Екатерина Лысенко (11, Запорожье), Максим Симанюк и Анастасия Симанюк (10 и 8, Киев), Денис Мельник (15, Одесса), Владимир Рудаков (16, Мариуполь), Романа Мясоедова (17, Мариуполь), Трофим Бычко (10, Харьков), Назар Зуй (13, Макеевка/Мариуполь), Вера Бирюкова (17, Мешково-Погорелово), Арина Шнабская (12, Херсон), Виктория Ивашко (9, Киев), Мария Лебедь (15, Днепр), Дмитрий Евдоченко (15, Киев), Алина Перегудова (14, Мариуполь), Артем Прийменко (16, Сумы), Екатерина Дяченко (11, Мариуполь).

